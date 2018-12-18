سبب نشر الفنانة «دنيا» صورة مع حارس الأهلي

18 ديسمبر 2018 - 04:16 م

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على نشر صورة لها مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وهنأت عبدالعزيز، حارس الأهلي وذلك على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم 18 ديسمبر.

ويعتبر الشناوي من ناشئي النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش من 2009 إلى 2012، ثم انضم إلى بتروجيت وعاد مرة أخرى إلى النادى الاهلي بداية من موسم 2016-2017،

وشارك الشناوي، مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب في لقاء مصر وأورجواى.

وغاب الشناوي، عن مباريات الأهلي الأخيرة للإصابة بعد معاناته من مزق في العضلة الضامة.