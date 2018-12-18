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رسالة مؤثرة من «الصقر» إلى الإعلامية رحمة خالد

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المصريون

رحمة خالد

وجه العميد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني الأسبق والمشرف الحالي على فريق بيراميدز، رسالة مؤثرة إلى المذيعة الشابة رحمة خالد، أول مذيعة من متلازمة داون، والتي انضمت مؤخرًا لأسرة مذيعي قناة «DMC».

وقال "حسن"، في رسالة خاصة لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، "سعيد جدا برحمة وبتابعها، هي مذيعة ناجحة ومتألقة".

وأكد أن هناك لقاء تليفزيونيًا قريبًا مع رحمة خالد، مضيفًا "منتظر هذا اللقاء وسعيد جدا بالحوار معها"، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مسيرتها.

يذكر أن رحمة تعد أول مذيعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام في أوروبا.



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مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
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