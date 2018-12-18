ليفربول يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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اللغة العربية

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حرص نادي ليفربول الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، على الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

ونشر نادى ليفربول، فيديو عليه بعض الكلمات التى تصف نجوم الفريق باللغة العربية، بالإضافة إلى نشر بيت الشعر الشهير لأمير الشعراء أحمد شوقى، "إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا .. جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ".

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للغة العربية، والذى شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فى الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.

وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 فى ديسمبر 1973 يوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، مع باقى اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة وهى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهى: الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.



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