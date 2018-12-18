تواضروس: لا داعي لمنع الأقباط من زيارة القدس

18 ديسمبر 2018 - 04:39 م

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه مع فكرة السماح للأقباط بزيارة مدينة القدس المحتلة، بغرض زيارة الأماكن المقدسة، لافتًا إلى أن المنع لا معنى له حاليًا.

وقال "تواضروس"، خلال لقائه على فضائية "dmc "، "لنا مطران قبطى فى القدس باستمرار يعنى فيه لنا تمثيل فى القدس، والمطران القبطى بحسب التقليد الكنسى هو الشخصية الثانية بعد البابا فى المجمع، وهو الوحيد اللى يترسم أسقف وفى نفس اليوم يترقى مطران، كما أن المطران اللى كان موجود هناك كان من نفس الدير الذى خرجت منه، وهو أول واحد استقبلنى فى الدير سنة 1986، ففيه علاقة شخصية وود بينى وبينه، وأنا كنت فاكر أنه سيدفن هنا فى مصر فشكلت وفدا لحضور الجنازة، لكنى اكتشفت أنه أوصى بأن يدفن هناك، فنوع من الوفاء قررت أسافر، وأحد الأسباب اللى خليتنى أسافر إن أنا من الطبيعى هرسم مطران جديد".

وتابع البابا: "اللى عايز يسافر بياخد إذن من الكنيسة، وهو بيكون رايح زيارة للأماكن المقدسة ليس له غرض آخر، فأنا مع فكرة السماح بالزيارة وليس المنع لأن المنع لا معنى له حاليا".

وأكد البابا أن المعارضة ككلمة ليس لها وجود فى الكنيسة، لأن الكنيسة كيان روحى له مسؤول حسب التقسيم الكنسى، فيه البابا البطريرك، وفيه الآباء المطارنة والأساقفة، وفيه الآباء الكهنة، وفيه الشمامسة، وفيه كل الشعب، فلا مكان للمعارضة فى هذا الهرم، لكن مكان لتعددد الآراء آه، بعيدا عن العقيدة لأنها ثابتة.



