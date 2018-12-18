» براءة 3 أشقاء من «مقاومة السلطات»

18 ديسمبر 2018 - 04:51 م

قضت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، ببراءة 3 أشقاء بمركز مغاغة من تهمة «مقاومة السلطات» في أحداث شهدتها المحافظة خلال عام 2014.

واستندت المحكمة في حكمها لعدم كفاية الأدلة بحق كل من «م-ع» وشقيقيه «ج» «و» مقيمون بمركز مغاغة، حينما اعترضوا على إزالة برج سكنى مقام بدائرة المركز والنزاع على ملكية البرج مع آخرين عام 2014.

كانت المحكمة استمعت إلى أُقوال الشهود وأطلعت على التحريات الأمنية بشأن الواقعة التي أحالتها نيابة شمال للجنايات عام 2017.

وشمل أمر الإحالة أن «المتهمين الثلاث أحرزوا أسلحة نارية غير مرخصة وقاوموا السلطات وعدم تنفيذ الأحكام مخالفة للقانون وهى التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة».



