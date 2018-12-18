» دست لزوجها «منوم» في الطعام وقتله ابن شقيقته

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قتل

طعام

الزوجة

سم

كشف فريق من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقتل موظف في منطقة الخارجة بالوادي الجديد، إذ تبين أن زوجته وابن أخته وراء قتله، وألقت أجهزة البحث الجنائي في المديرية القبض عليهما، واعترفا بارتكابهما الجريمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادى الجديد إخطاراً بالعثور على جثة «عاشور. ع» 37 سنة، داخل غرفة بقطعة أرض زراعية ملكه في منطقة الخارجة، حيث انتقل فريق من المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود إصابة ظاهرة بالرأس ووجود آثار دماء على الحائط وأرضية الغرفة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «م. ج» 35 سنة، عامل، ابن شقيقة المجني عليه، والذي يملك معلومات جنائية مسجلة، و«ن. ص» 26 سنة، زوجة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات فيما بينهم فعقدا العزم على التخلص منه.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين- وفى سبيل تنفيذ مخططهما بقتل الزوج- قامت الزوجة بدس عقار منوم له في الطعام، وعقب ظهور أعراض الخمول عليه حضر الأول للغرفة وتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية على رأسه فأودى بحياته، فيما أرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في الجريمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



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