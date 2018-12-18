النيابة تواصل التحقيق في حريق حقل عسل

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قضايا وحوادث

حقل عسل
حقل عسل

متابعات:عبدالراضي الزناتي

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حريق

البترول

تحقيق

النيابة

حقل عسل

سيطرت قوات الدفاع المدني بمحافظتي جنوب سيناء والسويس وعدد من شركات البترول على حريق البئر البترولي عسل 35 بصحراء رأس سدر بعد أربعة أيام من اشتعاله لضخامة الحريق، وتجري الآن أعمال التبريد للبئر البترولي والتي بدأت منذ مساء أمس الإثنين ومستمرة إلى الآن.

وشارك في عمليات الإطفاء من محافظة السويس كل من شركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والمصرية للأسمدة وبتروجيت وايبك وسوميد السخنة وأنابيب البترول بجانب سيارات إطفاء الشركة العامة للبترول برأس سدر.

فيما تولت نيابة رأس سدر الجزئية التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد عيد المحامي العام لنيابات جنوب سيناء الكلية في واقعة حريق البئر البترولي عسل 35 برأس سدر.

وقرر المستشار محمد التونسي مدير نيابة رأس سدر الجزئية تشكيل لجنه من الهيئة العامة للبترول لفحص مكان الحريق وبيان سبب وقوعه والأضرار الناجمه عنه ومعرفة عما إذا كان يوجد إهمال من عدمه وتحديد المتسبب في الإهمال، كما امرت النيابة بالتحفظ على مكان الواقعة والأجهزة والمعدات لحين الانتهاء من الفحص، كما قررت النيابة استدعاء كل من مدير الشركة المنفذه للأعمال ومدير الشركة مالكة جهاز الحفر.


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