  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:06 م
بحث متقدم
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

مهاجرين

"هيومن رايتس": اليونان تعيد مهاجرين إلى تركيا «قسريًا»

السعودية

أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

تواضروس

تواضروس: لا داعي لمنع الأقباط من زيارة القدس

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

ليفربول

ليفربول يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

«الأعلى للإعلام» يبحث شكاوى ضد 12 موقعًا إخباريًا و3 برامج

حبس

كواليس حبس رئيس النيابة «المزيف» 15 يومًا

"هيومن رايتس": اليونان تعيد مهاجرين إلى تركيا «قسريًا»

عرب وعالم

مهاجرين
أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

معمرة تركية تتحدى الزمن.. 3 سلاطين و12 رئيسًا

#

«رايتس ووتش» تدعو لتحقيق دولي حول قتل خاشقجي

#

شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون

#

رغم العقوبات.. 63% زيادة في صادرات الحديد التركي إلى أمريكا

تركيا

حقوق الإنسان

المهاجرين

هيومن رايتس

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، أنها رصدت قيام قوات الأمن اليونانية بـ"إعادة قسرية" لمهاجرين إلى تركيا، عبر نهر مريج.

جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة، دعت فيه الحكومة اليونانية، والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق في الموضوع.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اليونانية تقوم بإجبار مهاجرين - لم تحدد عددهم بدقة - على العودة بشكل منتظم إلى تركيا، التي لها حدود برية مع اليونان، وفي بعض الأحيان، تستخدم تلك القوات العنف ضد المهاجرين وتلحق الضرر بمقتنياتهم.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن ممثلين عنها أجروا مقابلات مع مهاجرين في اليونان وتركيا حول هذه القضية.

وشددت في بيانها أنه "يتعين على السلطات اليونانية إجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول إدعاءات الإعادة الجماعية للمهاجرين بشكل غير قانوني، التي تقوم بها الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية"، وكذلك في "إدعاءات استخدام القوات الأمن اليونانية العنف والقوة المفرطة ضد المهاجرين".

وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشوؤن الأوروبية بالمنظمة، "تيودور غاردوس": "يتم تجاهل حقوق وسلامة أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة، حيث يتم اعتقالهم، وضربهم، وطردهم من اليونان"، بحسب نص البيان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»
» استثمارات مدينة العاشر من رمضان وصلت إلى 4.7 مليار جنيه
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» «البشير»: جاهزون للدفع بمزيد من القوة العسكرية إلى اليمن
» «بينفينو» حكمًا لمباراة الزمالك والقطن
» لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين على أراضيه
» الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة
» غدًا محاكمة 40 متهمًا بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
» دست لزوجها «منوم» في الطعام وقتله ابن شقيقته
» في يوم اللغة العربية.. «صلاح» يحتل صفحة بايرن ميونخ
» براءة 3 أشقاء من «مقاومة السلطات»

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون
الزواج