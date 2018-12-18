السفارة المصرية في زامبيا تقيم ندوة لتشجيع الصادرات

18 ديسمبر 2018 - 05:33 م





أقامت سفارة جمهورية مصر العربية فى زامبيا، ندوة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزامبية حضرها عدد من رؤساء وممثلى الشركات والمؤسسات الزامبية المهتمة بالتعرف على أهم الصادرات المصرية، وذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وزامبيا.





وصرح السفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا أن تنظيم الندوة يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بدعم التعاون الاقتصادى فى كافة أشكاله مع دول القارة الأفريقية.



كما أشار السفير مصطفى إلى وجود العديد من الفرص التصديرية للشركات المصرية الى السوق الزامبي، موضحاً في هذا الصدد إلى أهمية إزالة العقبات التى تواجه تنمية التبادل التجارى بين البلدين .







