إحالة الشرطي المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة للجنايات

18 ديسمبر 2018 - 05:34 م

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق باحالة المتهم ربيع مصطفي خليفة رقيب شرطة إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة القتل العمد لمقاول ونجله أمام كنيسة بالمنيا مع سبق الإصرار والترصد باطلاع الأعيرة النارية صوبهما.

كانت نيابة بندر المنيا تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، قد باشرت تحقيقاتها مع الرقيب شرطة "ربيع مصطفى خليفة" 43 عاما، المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة نهضة القداسة في وسط مدينة المنيا، حيث وجهت للمتهم تهمة القتل، وقررت تحريز سلاحه الميري المستخدم في الحادث.

كما انتهت النيابة العامة من تفريغ كاميرات المراقبة بالشارع الذي وقع به الحادث، ومن المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال الخفير الخصوصي الذي كان متواجدا وقت وقوع الحادث.

وكان فريق من النيابة العامة توجه إلى كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية التي وقع الحادث أمامها وتقرر التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بها التي سجّلت الحادث.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارا، من شرطة النجدة بقيام "ربيع مصطفى خليفة" 43 عامًا، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبوقرقاص، رقيب شرطة بإطلاق النيران على كل من: عماد كمال صادق، 50 عاما، ونجله "ديفيد" 25 عاما، وهما خفر على موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، وقد أسفر عن ذلك مصرعهما.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، وتجددت وعلى أثرها قام الأول "الشرطي" بإطلاق النار عليهما مما أسفر عن وفاتهما.