رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»

18 ديسمبر 2018 - 05:44 م

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، من منصبه، وذلك في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن لاعبي مانشستر يونايتد كانوا سعداء عندما علموا بخبر إقالة مورينيو صباح اليوم، حيث كان المدرب في لندن في زيارة لأسرته يوم أمس وحضر لمقر النادي صباح اليوم لقيادة التدريبات قبل أن يلتقي إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، الذي أبلغه بخبر إقالته، واللاعبون يتطلعون للعب مع مدرب ذي أسلوب هجومي مغامر.

وأضافت أن اللاعبين يتطلعون للعب مع مدرب ذي أسلوب هجومي مغامر، كما أن هناك دعما متزايدا من لاعبي الفريق لمايكل كاريك كي يتولى المنصب حتى نهاية الموسم، لكن ورغم هذا الدعم في غرف الملابس فإن الإدارة استبعدت تلك الاحتمالية، علاوة على أن النادي يأمل بأن يتمكن المدرب الجديد المؤقت من إعادة البسمة لمن هم في النادي بعد فترة عصيبة عاشوها مع مورينيو، كما أشارت إلى أن النادي يتطلع لتعزيز تشكيلة الفريق بصفقات خلال سوق يناير المقبل.

وواصلت، بأن جوزيه مورينيو خسر 90% من لاعبي الفريق بعد اجتماع قاده في ساوثهامبتون شن فيه هجومًا على بعض اللاعبين وجعل آخرين كبش فداء ومنهم بول بوجبا والذي له شعبية بين زملائه، كما أن مصدرا مقربا أخبر الصحيفة بأن راشفورد ولوكاكو كانوا من بين مجموعة بسيطة كانت في صف المدرب.