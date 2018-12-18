وزير قطاع الأعمال العام يستقبل مدير "يونيدو" لبحث التعاون المشترك

18 ديسمبر 2018 - 05:47 م

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، "لي يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك.

في بداية اللقاء، رحب توفيق بلي يونج مشيداً بالتعاون القائم بين مصر واليونيدو، مؤكداً الحرص على تعزيز هذا التعاون.

وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار يورو، وصناعة السيارات من خلال السعي لاستقدام شريك عالمي لجعل مصر قاعدة تصديرية للسيارات مع تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، والتنسيق الجاري مع وزارتي التجارة والصناعة والنقل في هذا الشأن.

كما تطرق إلى بعض الإصلاحات في المنظومة الإدارية في الشركات التابعة من بينها تطبيق نظام لتخطيط الموارد "ERP " يشمل المخازن والحسابات والمشتريات والموارد البشرية، وتنظيم دورات تدريبية في محاسبة التكاليف لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، إلى جانب إنشاء وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لمعاونة الشركات التابعة في تسويق منتجاتها ووضع خطط تسويقية جديدة، وكذلك الاستعانة باستشاري لوضع معايير لكفاءة رؤساء مجالس إدارات الشركات.

من جانبه، استعرض "لي يونج" نشاط منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الشراكة مع الدول في تنمية الصناعات وجذب الاستثمارات للمؤسسات التمويلية الدولية، مستعرضا بعض التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية والإفريقية.



