نجاة قائد سيارة من الموت بعد تفحمها

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سيارة

الطريق الزراعى

سائق

تفحم

نجا قائد سيارة ملاكى من الموت بعد تفحمها أمام مدينة ناصر شمال المحافظة على الطريق الزراعى بنى سويف القاهرة.

تلقى العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر إخطارا من نقطة اسعاف الطريق الزراعى مساء اليوم بانقلاب سيارة ملاكى وتخطيها الجزيرة الوسطى للطريق وانقلابها واشتعال النيران بها.

وانتقلت سيارتا إطفاء وإسعاف إلى مكان الواقعة وتم إخماد النيران التى أتت على السيارة وأحرقتها، وتمكن سائقو السيارات والمارة من إخراج السائق قبل أن تنال منه النيران وتم نقله إلى مستشفى ناصر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن سبب الحادثة انفجار أحد اطارات السيارة ما أدى إلى انقلابها واحتراق محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وجارى إحالته إلى النيابة.


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