«الأرصاد»: عواصف ترابية وأمطار غدًا

18 ديسمبر 2018 - 05:53 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس تنشط فيه الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

والطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد بالصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، يتخللها طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضح "عبدالعال" خلال تصريحات صحفية اليوم، أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري من المتوقع أن تشهد حالة من سقوط الأمطار بداية من اليوم، لتمتد الموجه إلى القاهرة، وأن نشاط الرياح سيزيد مع هذا الطقس ليؤثر على حركة الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة فالعظمى هي "20 والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 21 والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 22 والصغرى 10 درجة وشرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17".







