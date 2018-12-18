المشدد لقهوجى وعاطل بتهمة قتل وسرقة جواهرجى

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الجنايات

عاطل

المشدد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة على قهوجى وعاطل، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه بالنزهه، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما سيارة تاجر مصوغات ذهبية وما بحوزته من المصوغات بالإكراه، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وفروا هاربين .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن " يوسف . س " 62 سنة  تاجر مصوغات ذهبية، تعرض لسرقة سيارته الخاصة من قبل مجهولين، أثناء عودته من عمله فى وقت متأخر من الليل، حيث كان بحوزته أيضا كمية كبيرة من المصوغات الذهبية ، وتبين من تحقيقات النيابة، وتحريات المباحث، أن المتهمان قاما بإيقاف المجنى عليه مدعين إصابة زميل ثالث كان معهم " هارب "، وبمجرد أن توقف المجنى عليه، قاموا برش مادة حارقة على وجهه "شطه"، بالإضافة إلى اعتدائهم عليه بسلاح أبيض محدثين به عدة إصابات متفرقة بالجسد.

وتبين أيضا من خلال أقوال الشهود، أن الأهالى لاحقوا المتهمين وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من " حسن.أ" 30 سنة قهوجى، و " معبد.ب ” 33 سنة عاطل، وأخر تمكن من الهرب، حيث تم ضبطها وبحوزتهما المسروقات ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحيلا للنيابة العامة، التى احالتها لمحكمة الجنايات بتهمة المسروقة بالإكراه تحت تهديد. السلاح، والشروع فى القتل، والتى أصدرت حكمها على المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة.


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