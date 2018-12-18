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حبس مسجل 91 سنة فى قضايا خطف وقتل وسرقة

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة "محمد سمير أبوالمجد" أخطر العناصر الإجرامية بالشرقية ، بالسجن 91 سنة، لاتهامه فى عدد من القضايا المتنوعة ، تنوعت ما بين خطف وقتل وسرقة ،صدر الحكم، برئاسة  المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وأصدرت المحكمة أحكامها في القضايا أرقام 36413 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة، لاستعراضه القوة ضد الشرطة، وفي القضية رقم 39758 لسنة 2016، جنايات منيا القمح، بالسجن 15 سنة، لاحتجازه مواطن بدون وجه حق، والقضية رقم 46742 لسنة 2015، جنايات منيا القمح "سرقة"، بالسجن 10 سنوات، والقضية رقم 57809 لسنة 2015، جنايات منيا القمح "سرقة"، بالسجن المشدد 10 سنوات، والقضية رقم 12992 لسنة 2016، جنايات منيا القمح "قتل عمد" بالسجن المؤبد، والقضية رقم 25692 لسنة 2017، جنايات منيا القمح "حيازة سلاح، بالسجن المؤبد، والقضية رقم 11850 لسنة 2015، جنايات منيا القمح "سرقة" بالسجن 3 سنوات.

وألقت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن الشرقية، منتصف يونيو الماضي، بإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، القبض علي "محمد سمير أبو المجد " 26 سنة ومقيم كفر الشاويش مركز منياالقمح،  أخطر عنصر إجرامي والملقب بخط الشرقية، وذلك للمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير.يتم بضطه.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط مباحث الشرقية، عن تواجد "محمد سمير" المقيم بمنيا القمح، بأحد المراكز الصحراوية بالشرقية، وبعد صحة المعلومات والتحريات السرية، توجهت مأمورية مكبرة قادها اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، بالتنسيق مع العقيد ماجد الأشقر مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية ،  وشارك في المأمورية  العقيد  محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،  وضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع، رئيس المباحث، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية،  وتم ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة محملة بالرمال، وذلك بعد مطاردة عنيفة معاه، وضبط بحوزته سلاح إلي، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.


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