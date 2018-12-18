منع ورثة حسن كامي من التصرف في مكتبته

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الثقافة

حسن كامي

مكتبة

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامى والتى تضم مخطوطات وكتب ووثائق نادرة.

وشكلت الوزارة لجنة برئاسة الدكتور هشام عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية؛ لفحص وجرد كافة محتويات المكتبة وإعداد تقرير مفصل عنها علي الفور لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية.

كما تمت مخاطبة النيابة العامة (نيابة قصر النيل) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المقتنيات الفنية التراثية الموجودة بالمكتبة وعدم تمكين أى من الورثة أو غيرهم من التصرف فيها إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة وفقـًا للمادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 وتعديلاته من فحص وجرد محتويات المكتبة.

كما تم أيضًا تكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة لإنذار كل من الورثة والحائز للمكتبة بمنع التصرف فى محتوياتها إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة.



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