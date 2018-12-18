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البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الفني لدعم التنمية الوطنية بالصومال

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البرلمان العربي
البرلمان العربي

حسن عاشور

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شارك البرلمان العربي اليوم الثلاثاء ، مُمثلاً في  النائب عبد الله بن عبد الكريم السعدون رئيس لجنة الدول العربية الأقل نمواً في البرلمان العربي في الاجتماع الفني الأول بين الجامعة العربية وحكومة الصومال حول (تنسيق الدعم العربي لخطة التنمية الوطنية الصومالية وجهود إعفاءه من ديونه الخارجية)بمقر الجامعة العربية

وطرح النائب عبد الله السعدون رؤية البرلمان العربي لدعم جمهورية الصومال فى اطار جهود البرلمان المتواصلة لدعم الدول العربية الأقل نمواً من خلال خطة البرلمان العربي لدعم الدول العربية الأقل نمواً.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور حول أولويات خطة التنمية الوطنية الصومالية حيث عرض وزير المالية الصومالى عبد الرحمن دعالى بيلة الخطة الوطنية الصومالية واحتياجاتها، كما عرض نتائج جولات الحوار بين الصومال ومؤسسات التمويل الدولية حول رفع أعباء الديون الخارجية وسبل الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون .


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