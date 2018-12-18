مبادرة "100 مليون صحة" تكشف حرص الدولة على الحياة الصحية للمواطنين

أشاد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن قسم أول الجيزة، بالحملة 100 مليون صحة التي تجري كشف بالمجان لعلاج فيروس سي والضغط والسكر والسمنة، مؤكدًا أن الفحوصات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

أشاد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن قسم أول الجيزة، بالحملة 100 مليون صحة التي تجري كشف بالمجان لعلاج فيروس سي والضغط والسكر والسمنة، مؤكدًا أن الفحوصات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين.