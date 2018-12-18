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"الإسكان": إعلان الفائزين بالإعلان العاشر قريبًا

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وكالات

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قرعة

الاعلان العاشر

أكد المهندس عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم الإعلان قريبا عن أسماء الفائزين بالقرعة عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بحجز 60 ألف وحدة سكنية.

وقال "رشدي"، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه تم غلق باب حجز وحدات الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، الإثنين الماضي، مشيرا إلى أن عدد من تقدموا للحجز نحو 222 ألف مواطن،

وأضاف "رشدي"، أنه يتم تقسيط ثمن الوحدة السكنية عن طريق التمويل العقاري ببنك الإسكان والتعمير، مشيرًا إلى أن الإسكان الحر يعطي الأحقية لأصحاب الدخول المرتفعة للحصول على وحدة سكنية وغير مرتبط باشتراطات السن والدخل.

ولفت إلى أن تقديم مفردات المرتب شرط أساسي للحصول على وحدة الإسكان الاجتماعي لمعرفة دخل الفرد بالتفصيل، موضحًا أنه يتم عمل تحريات ميدانية وإلكترونية على كل من يتقدم للحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي للتأكد من بياناته.


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