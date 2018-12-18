» إقامة مباريات المنتخب على برج العرب.. والنهائي بالقاهرة

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استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على ستاد القاهرة، بعد اقتراب مصر من تنظيمها.

وتقرر أن يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مباريات مجموعة منتخب مصر، بعد تعود لاعبو "الفراعنة" على أرضيته، وتحقيق نتائج إيجابية كبيرة ارتبطت به، آخرها الوصول إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018».

ووجه «أبو ريدة» مسئولي الاتحاد للاستعداد وبشكل كامل لاستقبال لجان التفتيش التابعة لـ«الكاف» خلال الأيام القليلة المُقبلة، والتي تسبق الإعلان الرسمي عن استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.



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