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حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي على النيل

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وكالات

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النيل

تعدى

الرى

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظات: البحيرة، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 42679 حالة.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولي للحفاظ على النهر، باعتباره شريان الحياة لكل المصريين؛ فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى “نيل بدون تعديات”، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في “عداد النيل”.?



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