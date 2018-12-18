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حبس مساعد رئيس حي العمرانية ومدير شبكات الكهرباء

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات:عبدالراضي الزناتي

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الكهرباء

حبس

رشوة

النائب العام

الاحياء

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حبس 5 متهمين بينهم مساعد رئيس حي العمرانية، وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، ومدير الإدارة العامة لإيرادات الشيخ زايد بالشركة ذاتها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بتلقي رشوة من مقاول، نظير التغاضي عن مخالفات بناء بعقارين.

وأفادت التحقيقات بإشراف المستشار محمد حسن المحامي العام لنيابات العمرانية، بأن الواقعة أكدتها تحريات الرقابة الإدارية، ومفادها طلب وأخذ المتهمين "محمد.أ" مساعد رئيس حي العمرانية، رشوة بوساطة من سائقه "إبراهيم.ع"، من "أحمد.ع" مقاول ومالك عقارين بنطاق حي العمرانية، نظير التغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات بالعقارين.

وأوضحت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة العمرانية برئاسة المستشار إبراهيم خلف أن المتهم "صبحي.ع" فني بالإدارة العامة لشبكات الهرم، حصل على رشوة بوساطة المتهم "هشام.أ" مدير الإدارة العامة لإيرادات الشيخ زايد، من المتهم "أحمد.ع" مالك العقارين، نظير إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي للعقارين.

ونجحت الرقابة الإدارية في تسجيل وتصوير اللقاءات والأحاديث الهاتفية التى جرت بين المتهمين، ولقاؤهم بباقي المتهمين "صبحي.ع" و"هشام.أ" للاتفاق على قيمة الرشاوي.



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