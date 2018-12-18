ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»

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كريم

التوك التوك

قال المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، إن شركته تدرس دخول جميع المركبات في مظلة النقل التشاركي؛ بما فيها مركبات "التوك توك" وغيرها من المركبات وفقًا للقانون.

وأضاف "أبو العلا"، خلال لقائه الصحفيين اليوم، أن شركته تخدم نحو 100 مليون عميل في المنطقة وتسعى للتوسع لخدمة 300 مليون عميل خلال السنوات المقبلة.

وأشار العضو المنتدب، إلى أن اللجنة التشريعية التي تعمل على قانون النقل التشاركي أخذت في اعتبارها بجميع الملاحظات التي تقدمت "كريم بها، مشيرًا إلى أن الشركة خصصت نحو 120 مليار دولار استثمارات في منطقة الشرق الأوسط.


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