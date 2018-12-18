للمرة الخامسة.. «ميسى» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

18 ديسمبر 2018 - 07:30 م

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة الحذاء الذهبي «الجولدن بوت» والتي تًمنح لهداف الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل اللاعب الأرجنتيني 34 هدفًا في 36 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي 2017/2018.

وتواجد ميسي في مقر أنتيجا فابريكا استريلا دام في برشلونة بصحبة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتومو والمخرجان سيلفيو إلياس وكزافييه فيلاجوانا بالإضافة إلى بيب سيجورا وإريك أبيدال وجييرمو أمور ورامون بلانيس ورودي جورما وأوريلي ألتيميرا وزملائه ميسي سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.

ميسي يحصل على الجائزة للسنة الثالثة على التوالي حيثتُوجبها مسبقًا في أربع مناسبات جاءت كالاتي:

2009/10 - 34 هدفا

2011/12 - 50 هدفًا

2012/2013 - 46 هدفًا

2016/17 - 37 هدفًا

2017/18 - 34 هدفًا

بينما فاز زميله في الفريق لويس سواريز بالحذاء الذهبي مرتين خلال تلك الفترة ، 2013 /2014 (أثناء وجوده في ليفربول) وفي 2015/2016.