» "القرضاوي": لا يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء السابقين

18 ديسمبر 2018 - 07:38 م

قال الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه لا يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء السابقين، على ما لهم من علم وفضل وصلاح وتقوى.

وأضاف "القرضاوي"، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ولا رده بإطلاق كذلك؛ إنما يؤخذ منه ويترك وفق الموازين العلمية، والحقائق الدينية، التي عرفناها من محكمات القرآن والسنة".

لا يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء السابقين، على ما لهم من علم وفضل وصلاح وتقوى، ولا رده بإطلاق كذلك؛ إنما يؤخذ منه ويترك وفق الموازين العلمية، والحقائق الدينية، التي عرفناها من محكمات القرآن والسنة. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) 18 ديسمبر 2018





