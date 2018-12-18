تأييد قرار جهاز الكسب بحفظ التحقيقات مع إبراهيم أبو العيون

18 ديسمبر 2018 - 07:47 م

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم، بتأييد قرارجهاز الكسب غير المشروع ، بألا وجه لإقامة دعوى شبهة الكسب غير المشروع ،وتضخم الثروة ضد رجل الأعمال إبراهيم كامل أبو العيون ،عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، ورفض طعن النيابة على حفظ التحقيقات معه .

وكان جهاز الكسب غير المشروع ، تلقى بلاغين من بنكى القاهرة ومصر ، يتهمان رجل إبراهيم كامل أبو العيون عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، بتضخم ثروة نظرا لوجود مديونية عليه تقدر قيمتها بما يجاوز المليارين جنيه ويرفض سدادها ، وقرر جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة فنية من الخبراء لاعداد تقريرها بشأن ثروة "أبو العيون" وانتهت التقاير الى تناسب عناصر ثروته على أرض الواقع ، مع اقرارات الذمة المالية له وسلامة ذمته المالية وتبين امتلاكه ما يقرب من 79 شركة تعمل فى مجالات مختلفة منها البتروكيماويات والتنمية السياحية والمقاولات والاستيراد والتصدير وجميعها جاءت بطريقة مشروعة .

كما تلقت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التى أكدت سلامة الذمة المالية لرجل الأعمال، بجانب قيام نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات معه فى قضية الاستيلاء على أموال بنكى القاهرة ومصر لقيامه بسداد المديونيات والتصالح معه فيها.

وفى 20 أغسطس قررت هيئة الفحص والتحقيق ، حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من البنكين ،والأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى نظرا لعدم وجود شبهة تضخم ثروة، الإ أن النيابة العامة قررت الطعن على قرار الكسب غير المشروع ،أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق برفض الطعن وتأييد الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى.