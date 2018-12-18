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31 ديسمبر.. محاكمة «حمو بيكا»

قضايا وحوادث

حمو بيكا
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حكم

الجنح

حمو بيكا

مجدي شطة

حددت محكمة جنح الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جلسة 31 ديسمبر الجاري، لمحاكمة "مطرب المهرجانات" حمو بيكا، بتهمة إقامة حفل غنائي بأحد الكافيهات الخاصة، بمنطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية، بدون ترخيص من وزارة الثقافة.

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، ببلاغ تضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة، وطلب إثبات الحالة وتوجيه اتهامات له بمزاولة مهنة دون ترخيص.

وتعود الواقعة بالقضية رقم 13812/ 2018 إداري قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد أنه في أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ، وتوافد القليل من الجماهير تمهيدا لإقامة حفل غنائي للمطرب "م.ح.ا"، وشهرته "حمو بيكا" دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشكر للجهات الأمنية بالإسكندرية لسرعة الاستجابة وإيقاف حفل حمو بيكا، وكلف الشؤون القانونية بتحرير محضر ضده، وشدد على عدم منح أي تصاريح عمل لحمو بيكا ومجدي شطة


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