  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:32 م
بحث متقدم
الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

عمر البشير

قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

الجماعة الاسلامية تبحث عن رئيس لحزب البناء والتنمية

قيادي بـ«الجماعة الإسلامية» يدعو لعفو عن السجناء السياسيين

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

الملك سلمان

في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"

توك التوك كريم

ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

السعودية وإسرائيل

تحذير عاجل من السعودية لإسرائيل

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

حقيقة خلافة مدرب توتنهام للبرتغالي «مورينيو»

الرياضة

مورينيو
مورينيو

أمير سعد- وكالات

أخبار متعلقة
#

صراع بين الريال ومان يونايتد على هذا المدرب

#

«كونتي» يقترب من تدريب ريال مدريد

#

بالفيديو.. «بوجبا» يضع «مورينيو» في موقف مُحرج

#

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

مانشستر يونايتد

المصريون

مورينيو

توتنهام

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، التعليق على احتمال خلافته البرتغالي جوزيه مورينيو التي تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه يركز جهوده على فريقه الحالي.

ورشحت مكاتب المراهنات مدرب توتنهام بوكيتينو لخلافة مورينيو في "أولد ترافورد"، بعد إعلان "الشياطين الحمر" إقالة البرتغالي (55 عاماً)، بعد أسوأ انطلاقة محلية للفريق منذ 1990.

وأعلن يونايتد أنه سيعين قريباً مدرباً موقتاً يتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وينتظر الموسم المقبل لتعيين مدرب دائم.

ومن شأن ذلك منح إدارة "الشياطين الحمر" الوقت الكافي لإغراء بوكيتينو (46 عاماً) لمغادرة توتنهام، الفريق الذي يدربه منذ 2014، واكتسب معه صيتاً كواحد من ألمع المدربين الشبان في أوروبا.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة ضد آرسنال في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قال بوكيتينو: "بعد حوالي 5 أعوام، ثمة الكثير من الشائعات حول منصبي كمدرب مع توتنهام، لا أستطيع الإجابة على هذا النوع من الأسئلة لأن الشائعات تحدث".

وأضاف: "أريد أن أبذل قصارى جهدي مع فريقي الحالي".

ورفض بوكيتينو التعليق على أسباب إقالة مورينيو، مقراً بأنه يشعر بالأسف لرؤية صديقه يبعد بعد موسمين ونصف موسم في منصبه.

وقال: "بداية أود أن أعرب عن أطيب تمنياتي له، أشعر بالأسف الشديد تجاهه، لدي علاقة جيدة جداً مع جوزيه، هو صديق جيد، وهذه أنباء مؤسفة، ليس من شأني ما حدث في ناد آخر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتى وليستر
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»
» «الشحات» أول لاعب مصري يشارك في مونديال الأندية
» «المقاولون العرب» تعلن عن وظائف شاغرة بالعاصمة الإدارية
» فرنسا تفرض ضرائب على "جوجل" و"فيسبوك"
» تركيا وروسيا وإيران تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا
» 31 ديسمبر.. محاكمة «حمو بيكا»
» حقيقة خلافة مدرب توتنهام للبرتغالي «مورينيو»
» "القرضاوي": لا يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء السابقين

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون