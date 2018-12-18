مدرب الريال: جاهزون للدفاع عن لقب كأس العالم

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ريال مدريد

المصريون

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، جاهزية للدفاع عن لقبه فى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بآخر نسختين من البطولة.

قال سولاري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كاسيما انتلرز الياباني غدًا الأربعاء: "كأس العالم للأندية لها أهمية كبيرة، للوصول إلى هنا، كان على ريال مدريد أن يفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، جئنا من أجل إعادة تجديد اللقب".

وتحدث سولاري عن البرتغالي جوزيه مورينيو الذى أقيل من منصبه اليوم كمدرب لمانشستر يونايتد قائلاً: "لدى احترام لكل زملائي، شائعات تدريبه لريال مدريد لا يمكن أن تزعجني ولا تشغلنى على الإطلاق".

وأشاد سولاري بالمنافس قائلاً: " كاشيما فريق ذو خبرة كبيرة، معه 3 أو 4 أجانب من ذوي الجودة العالية".

واختتم: "كأس العالم للأندية يجمع بين أبطال جميع القارات والاتحادات، لا يوجد فرق صغيرة".



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