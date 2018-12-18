قيادي بـ«الجماعة الإسلامية» يدعو لعفو عن السجناء السياسيين

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الجماعة الإسلامية

السجناء

عفو رئاسي

طالب سيد فرج، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، مسئول الاتصال السياسي بحزب "البناء والتنمية"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض السجناء السياسيين.

وقال فرج عبر بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه: "تصدر مؤسسة الرئاسة من آن إلى آخر قرارات بالعفو عن السجناء الجنائيين في شتى الجرائم، وهذا شيء حسن، لما له من أثر على التكدس في السجون والتخفيف عن عوائل هؤلاء السجناء ومن إمكانية دمجهم في الحياة الطبيعية بشكل طبيعي بعيدًا عن الجريمة".

ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري. وخلال الأسابيع الأخيرة أصدر، السيسي 3 قوائم عفو رئاسية

وأضاف القيادي بـ"الجماعة الإسلامية": "إنني أتمنى على هذه المؤسسة والمؤسسات ذات الصلة بأن تفعّل العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين، فإن لذلك أثره العظيم على قطاع كبير من أبناء هذا الوطن، وأثر واضح في الحل التدريجي للأزمة المصرية، وأثر كبير في مواجهة خطابات الكراهية المستندة إلى محنة هؤلاء السجناء وأمثالهم".

وتابع: "كما أرجو من الله أن يأخذ "بنواصي وقلوب" من لهم القدرة على إنهاء أزمة "هؤلاء السجناء السياسيين"، إلى التحرك والعمل على إنهائها وإزالة آثارها، سواء كانوا رجالاً شرفاء في السلطة أو المعارضة".

ولطالما أكد أعضاء بلجنة "العفو الرئاسي" رفضهم الإفراج عن المنتمين إلى "الإخوان المسلمين" أو الموالين لهم. إلا أنه سبق الإفراج عن نشطاء سياسيين معارضين للسلطة الحالية.

ولم تعلن وزارة الداخلية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة "الإخوان المسلمين".

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ "تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق.


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