نجم سان جيرمان على أعتاب الانتقال لبرشلونة

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الرياضة

باريس سان جيرمان
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باريس

سان جيرمان

أنهى مسئولو برشلونة الإسبانى، اليوم، الثلاثاء، اتفاقه مع الفرنسى أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن رابيو وقع على اتفاق مع النادى الكتالونى لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وأن الطرفين اتفقا على البنود الخاصة بالعقد الجديد.

وينتهى عقد رابيو مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالى، ورفض العديد من المحاولات لتمديد تعاقده مع النادى الفرنسى.

وكان سان جيرمان قد أعلن تجميد لاعبه لأجل غير مسمى بعد مماطلته للتجديد على عقود الفريق، علمًا بأن عقده سينتهى فى الصيف المقبل، ما يجعله حرًا في التوقيع لأي فريق في يناير المقبل على أن ينتقل إليه مجانًا الصيف المقبل.


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