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خلال لقائها بخبير هولندي:

«الصحة» تبحث نقل التجربة الهولندية في مجال تجميع البلازما

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

حسن عاشور

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استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الدكتور "بول استرنجرز" الخبير الهولندي فى مجال مشتقات الدم وتجميع البلازما، للاستفاة من خبراته في المشروع القومي لتجميع و تصنيع البلازما.


جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور تامر عصام نائب الوزير لشئون الدواء، واللواء مجدي أمين مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، واللواء مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة منال نور رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات نقل الدم و الدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم، وذلك بديوان عام الوزارة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة زايد بالخبير الهولندي و أعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك المثمر بين هولندا ومصر في مشروعها القومي لانتاج وتصنيع البلازما و نقل خبرات الجانب الهولندى في هذا المجال الهام.


وأضاف " مجاهد" أن الخبير الهولندي أعرب عن سعادته بزيارته لمصر، مشيدا بأن القيادة السياسية في مصر لديها جدية كبيرة و رغبة حقيقية في انجاح مشروع انتاج و تجميع البلازما، مؤكدا على أن هناك علاقة وثيقة بين المتبرع و عملية تجميع البلازما و المريض و حيث أنه اذا تم اغفال اي من هذه العناصر تبوء عملية التجميع بالفشل.


كما استعرض الخبير الهولندى خلال الاجتماع تجارب الدول الأوربية والأمريكية في تجميع و انتاج البلازما مثل روسيا و البرازيل و رومانيا و كذلك الصين و الهند، مشيرا الى أن العديد من البلدان قد أنفقت أموالا طائلة دون جدوى حيث باءت عملية التجميع بعدم النجاح لغياب رؤية واضحة واستراتيجية عمل قوية في هذا المشروع.


وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الخبير الهولندي، من المقرر أن يقوم بزيارة تفقدية اليوم الى المركزالقومي لنقل الدم بالعباسية، وكذلك مركز الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كما سيتوجه غدا الى الشركة القابضة للمصل و اللقاح "فاكسيرا" و كذلك مركز خدمات نقل الدم "NBTC " وذلك للوقوف على الوضع الحالي للمراكز الدم ال 15 المرشحة لتطبيق المشروع القومي بها و مراجعة التجهيزات، لوضع خطة للتطوير.

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