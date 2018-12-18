«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

18 ديسمبر 2018 - 09:01 م

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة "الإخوان المسلمين" كانت تعتبر الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإنجليزي أعمال عنف.

وأضاف البشبيشي في تصريحات إلى "المصريون": "في عام 1951 وعندما تم إلغاء معاهدة 1936 وإعلان الكفاح المسلح ضد الإنجليز في منطقة قناة السويس، اعتبرت الإخوان أن الكفاح ما هو إلا أعمال عنف".

ودلل على ذلك بتصريح لحسن الهضيبي مرشد "الإخوان المسلمين" الأسبق لجريدة "الجمهور المصري" بتاريخ 19 أكتوبر 1951 قال فيه: "وهل تظن أن أعمال العنف تخرج الإنجليز من البلاد؟، إن واجب الحكومة اليوم أن تفعل ما يفعله الإخوان وهو تربية الشعب وذلك هو الطريق لإخراج الإنجليز".

وعقب البشبيشي على ذلك قائلاً: "يا بخت المحتل بالإخوان"، مضيفًا: "الهضيبي كان مسمى الكفاح ضد الاحتلال أعمال عنف وكان عايز يربي الشعب - اللى مش متربى - على الخنوع وقبول الاستعمار".

وأشار إلى أن "الإخوان لهم الآن مكتب في لندن يديره القيادي إبراهيم منير، وبريطانيا توفر الملاذ الآمن للإخوان وتضغط على النظام المصري من أجل أن يعيدهم للمشهد مرة أخرى".



