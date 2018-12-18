قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية

18 ديسمبر 2018 - 09:04 م

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، توجيها حاسما بشأن التعاون بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية.

وأعلن "البشير"، خلال لقائه الفريق أول ركن طيار فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية، ببيت الضيافة بالخرطوم، جاهزية بلاده للدفع بالمزيد من القوات العسكرية في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، "لأن استقرار السعودية يعزز جهود الأمة الإسلامية والعربية، ويدفع الشرور عن المنطقة العربية".

ووجه الرئيس السوداني، بضرورة تعزيز وتفعيل كل قنوات التعاون بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، والعمل المشترك بينهما من خلال المشروعات الكبيرة والمناورة.



وأكد البشير أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وأن ما يقوم به السودان واجب مقدس وأخلاقي"، مبينا أن "القوات المسلحة السودانية ستظل موجودة بالتحالف وفقا للالتزام بين البلدين".

ومنذ 26 مارس 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية) عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

و أكد الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداية، في تصريح صحفي عقب اللقاء أن العلاقات بين السودان والمملكة "أزلية وتاريخية ومتجذرة".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودي للبلاد تأتي في ظروف بالغة التعقيد لما تتعرض له منطقة البحر الأحمر من تحديات كبيرة".

وقال إن "القوات المسلحة السودانية في مشروع التحالف تقوم بأدوار كبيرة والمملكة تقدر هذه الأدوار للقوات السودانية في التحالف من بسالة الجندي السوداني والسمعة الطيبة".

من جهته، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، في لقاء منفصل مع رئيس أركان الجيش السعودي، موقف السودان الثابت في مواجهة جميع المخاطر والمهددات التي تتعرض لها السعودية.