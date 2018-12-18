  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب يتهم "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" بهذا الأمر الخطير

كمال الهلباوي

نكشف تفاصيل أحدث عرض من «الهلباوي» لـ«الإخوان»

زياد بهاء الدين

بهاء الدين: تصرف "ندل" من طاقم "مصر للطيران"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

عمر البشير

قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

الملك سلمان

في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

السجن 5 سنوات لمدير بالبنك المركزى

قضايا وحوادث

البنك المركزي
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"المركزي المصري" يمد فترة سريان دعم السياحة لنهاية 2019

#

تأييد أحكام السجن المشدد على المتهمين بـ"عنف ناهيا"

#

النقض تؤيد سجن 15 متهمًا في أحداث عنف أسوان

#

المؤبد لمسئول بأحد البنوك لتقاضيه رشوة مقابل تسهيل قرض

البنك المركزي

حبس

المشدد

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى على عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش، ومسعد فتحى رفاعى، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعو "ع. ف. ع"، مدير مساعد بالبنك المركزى، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمدعو "أ. خ. م" وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامهم بتلقى رشوة شركات الصرافة.

تعود تفاصيل القضية رقم 13754 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، والمقيدة كلى برقم 111 شرق، عندما تلقى مدير الأمن، إخطارًا من هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض على مدير مساعد بالبنك المركزى، "أ. خ. م" خلال تلقيه رشوة من شركات صرافة.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم "ع. ف. ع" بصفته موظفًا عموميًا تلقى مبالغ مالية وعطايا ومنافع عينية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإجراءات الحصول على موافقات البنك بشأن استصدار التراخيص والتصاريح اللازمة والتغاضى عن مخالفات تلك الشركات وعدم تحرير محاضر.

كما قام الموظف بإبلاغهم بجداول التفتيشات ومواعيدها لعدم إثبات مخالفات وإمدادهم بتلك المعلومات مقابل الحصول على رشوة من عدد من أصحاب شركات الصرافة بالاشتراك مع المدعو "أ.خ.م"، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة أحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "ترامب" لـ "أردوغان" بشأن "غولن"
» بضغط من القضاء.. غلق إحدى مؤسسات "ترامب"
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتى وليستر
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»
» «الشحات» أول لاعب مصري يشارك في مونديال الأندية
» ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»
» «المقاولون العرب» تعلن عن وظائف شاغرة بالعاصمة الإدارية
» فرنسا تفرض ضرائب على "جوجل" و"فيسبوك"
» تركيا وروسيا وإيران تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون