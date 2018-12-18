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ترامب يوافق على إغلاق مؤسسته الخيرية

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ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك (شمال شرق)، باربرا أندروود، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وافق على إغلاق مؤسسته الخيرية الخاصة (ترامب فاونديشن)؛ إثر اتهامات بـ"ارتكاب مخالفات قانونية".
وأضافت أندروود، في بيان له، أنه بعد موافقة ترامب، سيتم حل المؤسسة تحت إشراف قضائي، وتوزيع أصولها المتبقية على مؤسسات خيرية أخرى، دون تحديد موعد لذلك، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتابعت: "لقد رصدنا انتهاكات صادمة لقوانين المؤسسة، لدرجة أنها باتت تخدم شركات ترامب ومصالحه السياسية".
وكان مكتب المدعية العامة للولاية، قد رفع دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهمت الرئيس بـ"استخدام المؤسسة في تحقيق مصالح شخصية وسياسية".
وتطالب الدعوى أيضًا، التي لا تزال سارية، بتعويضات قيمتها 2.8 مليون دولار عن تلك "الانتهاكات"؛ فضلًا عن المطالبة بمنع ترامب وأبنائه من تولي أي منصب في مجلس إدارة أي مؤسسة خيرية أخرى في نيويورك.
وسبق أن رفضت السلطات القضائية في نيويورك طلبًا تُقدم به لوقف الدعوى. -

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