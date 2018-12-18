رئيس الوزراء البلجيكي يعلن استقالته أمام البرلمان

18 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، استقالته، الثلاثاء، أمام برلمان بلاده.



جاء ذلك بعد أن لوح حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي بتقديم اقتراح إلى البرلمان لحجب الثقة عنه، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال ميشيل إنه سيتوجه بقرار استقالته إلى القصر الملكي "على الفور".

وكانت حكومة ميشيل قد منيت بصفعة جراء انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) منها احتجاجا على قرار من جانبها بالموافقة على اتفاق أممي بشأن الهجرة.