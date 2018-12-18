الاحتلال يوقف استيراد الفواكه والخضراوات من السلطة

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قرر وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، مساء الثلاثاء، وقف استيراد الفواكه والخضروات من مناطق السلطة الفلسطينية، بحسب الإذاعة العبرية (رسمية).
وذكرت الإذاعة أن أريئيل اتخذ هذه الخطوة بعد أن قررت السلطة الفلسطينية وقف استيراد الخرفان من إسرائيل.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الجانبين، بسبب اعتداءات يرتكبها مستوطنون والجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أيام.
وهددت السلطة الفلسطينية إسرائيل، أمس، بإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، في حال لم تتوقف الموجة الراهنة من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضافت الإذاعة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض وقف الاستيراد الإسرائيلي من الفلسطينيين.
وينظم "اتفاق باريس" العلاقات بين بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة. -

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