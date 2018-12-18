تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

18 ديسمبر 2018 - 11:30 م

علق الإعلامي تامر أمين، على الضجة التي أثيرت على جلسة التصوير التي أجراها اللاعب محمد صلاح لصالح مجلة عالمية بعدد من الأزياء المختلفة، قائلا: "ماحبتش اللبس.. ودي أذواق".



وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن من يدقق في مقطع الفيديو الذي أذيع لجلسة التصوير، سيجد أن محمد صلاح نفسه اعترض على ظهوره بقميص مفتوح دون وجود "تيشرت" أسفله، مضيفا: "محمد صلاح قالهم هطلع كده، من غير بطانة".

