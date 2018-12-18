  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:56 ص
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

"النقل" تكشف معلومة هامة عن تذكرة مترو مصر الجديدة

نتنياهو

إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

أصغر عروسين

"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن زواج الأطفال

كمال الهلباوي

نكشف تفاصيل أحدث عرض من «الهلباوي» لـ«الإخوان»

زياد بهاء الدين

بهاء الدين: تصرف "ندل" من طاقم "مصر للطيران"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

تفاصيل لقاء "السيسي" مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

الحياة السياسية

نوح : السيسي له " ألف عين"
نوح : السيسي له " ألف عين"

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يقصف جبهة «أردوغان» في النمسا

#

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

#

السيسي لـ"فتاة التروسيكل": "يا هناه اللي هياخدك"

#

"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء مع كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى بفيينا.
وصرح السفير بسام الراضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، منوها باهتمامه بالتشاور المستمر مع كبار قيادات البنك انطلاقاً من حرص مصر على دفع التعاون قدماً بينها وبين البنك الدولي كشريك إستراتيجي والارتقاء به في مختلف المجالات، خاصةً أن خطط التنمية الاقتصادية في مصر ليست برنامجاً مؤقتاً أو مرحلياً، وإنما نهجاً إستراتيجياً طويل الأمد لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أكدت "كريستالينا" سعي البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مما حقق نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التباحث حول تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم ريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم التباحث كذلك حول فرص التعاون التنموي في أفريقيا اتصالاً برئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي، حيث أوضحت "كريستالينا" أن البنك يرغب في التعاون مع مصر بشأن خططه للتمويل التنموي في أفريقيا، خاصةً تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولي، والتي تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية في إفريقيا.
وفِي هذا الإطار، أبدي الرئيس الاستعداد للتشاور مع البنك في سياق أي مبادرات من شأنها خدمة الأهداف التنموية للقارة الإفريقية، وبما يتسق مع أجندة إفريقيا للتنمية، وذلك في إطار الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تسهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الإفريقية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء التنسيق
» طلبات الجن «أوامر عند النصابين»
» تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال
» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية
» قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية
» هذا ما قاله "ترامب" لـ "أردوغان" بشأن "غولن"
» في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»
» تفاصيل لقاء "السيسي" مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون