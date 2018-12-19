مصورة اللقطة المحرجة لعلاء مبارك تكشف تفاصيل مثيرة

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علاء مبارك

ولاء غنيم

كشفت ولاء غنيم - مصورة اللقطة المثيرة للجدل - لعلاء مبارك وابنة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة كواليس تصوير اللقطة .

وقالت "ولاء" عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، : "أمارس عملي كمصورة صحفية من 2015 وحتى الآن، ويشهد لي الجميع بالتزامي المهني واتباعي أقصى درجات المهنية والمعايير الأخلاقية أثناء ممارسة عملي". وتابعت في منشورها: "بخصوص صورة السيد علاء مبارك وهو يقدم التعازي لكريمة الصحفي الكبير الراحل إبراهيم سعدة، لقطتها كما وقعت أمام عيني، ولم تخضع الصورة لأي فبركة، وهي سليمة مائة بالمائة، وتعبر عن قوة علاقة الصداقة بين اثنين من رموز المجتمع، بمواساة الأول لها".

وأضافت: "لا أرى سببا واضحا للحملات الممنهجة التي يشنها البعض ضدي، واتهامي زوراً بأنني تعمدت وضع السيد علاء مبارك وكريمة الصحفي إبراهيم سعدة في موقف محرج، العزاء لشخصية عامة، وبحضور فنانين ومشاهير وإعلاميين وكتاب وصحفيين، ومتاح تغطيته صحفيا أيضا، وأنا لم أتلصص ولم أختلس هذه الصورة، ولم ألتقطها عنوة".

وأردفت: "أؤدي مهام عملي على أكمل وجه، وراضية تماما أمام ربي وأمام إدارة المؤسسة التي أعمل بها عن المنتج المصور الذي أقدمه".

واستطردت: "للمهنة شيوخ ومتخصصون هم من يبدون آراءهم، ولي إدارة وهيئة تحريرية أيضا أخضع لها، ولن أضع نفسي فريسة للآراء السلبية التي تحمل في طياتها التنظير تارة، والانتماء السياسي تارة، أنا أقف على مسافة واحدة من الجميع، ملتزمة بالمعايير المهنية والقانونية التي أقرتها قوانين تنظيم الصحافة".

واختتمت: "شكري ومحبتي لكل من أشاد بالصورة، ولكل من انتقدها بالأدب والمنطق والحجج الواضحة.. خالص مودتي".


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