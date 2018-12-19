علاقة مثيرة للجدل بين عادل إمام ومصور الفيلم الإباحي بالهرم

19 ديسمبر 2018 - 08:34 ص

كشفت صحيفة دنماركية مفارقة غريبة عن علاقة الفنان المصري عادل إمام بالشاب الدنماركي الذي صور فيلمًا إباحيا في مصر.



وقالت صحيفة "ذى لوكال" الدنماركية إنه في عام 2003 أنتج في مصر فيلم التجربة الدنماركية الذي قام ببطولته الممثل عادل إمام ، وتناول الفيلم طبيعة الاختلاف بين الثقافة الدنماركية ونظيرتها المصرية وبخاصة في مجال الحريات العامة ، مؤكدة أن الفيلم لاقى استحسان الجمهور نظرًا لكوميديته.



وأضافت: "مصور الفيلم الإباحي قرر محاكاة فيلم التجربة الدنماركية ، لكنه تفاجأ برد الفعل الذي جاء غاضبًا نظرًا لاختلاف العادات والتقاليد في الدنمارك عن مصر".



وأشارت الصحيفة إلى أن مصور الفيلم الإباحي أغفل تلك الاختلافات أبرزها أنه من المسموح للمرأة الدنماركية أن تظهر عارية ، بينما غير مسموح بحدوث هذا في مصر ، وقد تؤدي إلى ملاحقة من تفعل هذا قضائيًا بتهمة الفجور".



وأوضحت أن مصور الفيلم أكد أنه لا يعتزم العودة إلى مصر ثانية، خوفا من مواجهته مشكلات قانونية بسبب زيارته غير القانونية للأهرام.