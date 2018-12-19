محمد فضل: أنهيت التعاقد مع مدافعيّ الإسماعيلي لمصلحة الأهلي

19 ديسمبر 2018 - 08:56 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي مفاجأة من العيار الثقيل ، مؤكدًا أن الكابتن محمد فضل - مدير التعاقدات السابق في الأهلي - أبلغه بانتقال مدافعيّ الإسماعيلي للأهلي .



وقال "زكي" في مقطع فيديو عبر صفحته بـ"يوتيوب" : "كابتن محمد فضل أبلغني أن الأهلي أنهى تعاقده مع محمود المتولي وباهر المحمدي - مدافعي نادي الإسماعيلي - مع مسؤول له سلطة القرار بالدراويش".



وأضاف: "أخبرني أيضًا أنه لا يتبقى للأهلي سوى تفعيل العقد ودفع الأموال ووقتها ينتهي كل شيء".



