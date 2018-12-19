أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

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سعر صرف

بنوك دولار

استقر سعر صرف الدولار بالبنوك، فى التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وفي بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وبنك البركة 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.


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