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إغلاق سجن عمره 200 عام وسط روسيا

عرب وعالم

سجن كارولينا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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قررت السلطات الروسية إغلاق سجن شهير عمره 200 عام يقع وسط العاصمة موسكو، وذلك عقب موافقة بلدية المدينة على تمويل بناء سجن جديد يكون بديلا له.

ويعود تاريخ تشييد سجن "بوطيركا" إلى أيام الإمبراطورية الروسية، حيث كان أول نزلائه، الثائر الشهير، يميليان بوغاتشيف، قائد تمرد الفلاحين في القرن الثامن عشر.

وبالإضافة إلى إغلاق "بوطيركا"، تجري مشاورات جدية لإغلاق سجن تاريخي آخر في موسكو، يدعى، "Matrosskaya Tishina "، في حين يبنى السجن الجديد في ضواحي موسكو، ضمن مشروع تطوير عقاري ضخم يعرف باسم، "New Moscow ".

وشيد سجن "بوطيركا" عام 1771، عندما أمرت الإمبراطورة، يكاتيرينا الثانية، ببناء سجن قلاعي في تلك المنطقة، حيث زج فيه بوغاتشيف عام 1775، قبل أن يساق إلى الإعدام.

كما دخل هذا السجن التاريخي، رئيس جهاز أمن البلاشفة، "Felix Dzerzhinsky "، عام 1916، ليخرج منه عقب انتصار الثورة البلشفية، أي بعد مضي سنة على اعتقاله.

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