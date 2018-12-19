» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"

محمد عبد الحارس
أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة المقاولون العرب، والمقررة لها الجمعة المقبل على استاد الجبل الأخضر.
واللاعبون هم:
حراسة المرمى: الهانى سليمان _ محمود الزنفلى.
خط الدفاع: ويلسون _ بازوكا _ محمود رزق _ محمد ناصف _ محمود شعبان _ أحمد مجدى _ كريم الديب.
خط الوسط: نور السيد _ عاشور الأدهم _ أحمد داودا _ ديديه كوريه _ فوزى الحناوي _ أحمد الالفى _ محمد حسن _ رزاق سيسيه.
خط الهجوم: جدو _ بناهينى _ خالد قمر.
ظهر11:57 ص
فجر
05:24
شروق
06:53
ظهر
11:57
عصر
14:42
مغرب
17:00
عشاء
18:30