الجامعة العربية تطالب البرازيل وأستراليا بمناصرة القدس قانونيًا

19 ديسمبر 2018 - 09:57 ص

قرر مجلــس جــامعـــة الدول العــربية توجيه رسائل ثنائية عاجلة إلى رئيس البرازيل المنتخب وحكومة أستراليا لحثهما على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.

وقررت الجامعة هذا الأمر في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التي عقدت اليوم برئاسة السودان لبحث التحريض الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وقرر المجلس إبلاغ سفراء البرازيل وأستراليا لدى الدول الأعضاء بالموقف العربي ضد أي قرار ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي القائم.

كما قرر المجلس توجيه فريق حكومي عالٍ المستوى من الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمانة العامة، تشكله الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، للقاء المسئولين البرازيليين والأستراليين، وإبلاغهم رسالة الجامعة بهذا الشأن أن مناشد مجلسي السفراء العرب في البرازيل وأستراليا لمواصلة تحركهما لدى وزارتي الخارجية والبرلمانات والأحزاب السياسية في البلدين، لإبلاغ رسالة الجامعة في هذا الشأن.

ودعا المجلس الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والمواقف التاريخية البرازيلية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس ورفض قرار الحكومة الأسترالية بشأن مدينة القدس الشريف، والذي أتى في سياق مُنحاز للاحتلال الإسرائيلي ومتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وطالبها بالتراجع عنه وعدم الإقدام على أي خطوة غير قانونية بهذا الشأن.

وأعرب المجلس عن دعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس بالمكانة القانونية لمدينة القدس ، مشيرا الى عزم الدول الأعضاء التصدي لأي قرارات تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية.

وأكد المجلس على متابعة تنفيذ “خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إليها”، ودعا المجلس البرلمان العربي إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا القرار.