  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

الخطيب

الأهلي يجتمع لاعتماد عقد "لاسارتي"

محامي حسن كامي: الفنان باعني كل ممتلكاته قبل وفاته

محامي حسن كامي: "الفنان باع كل ممتلكاته لي قبل وفاته"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد فضل

محمد فضل: أنهيت التعاقد مع مدافعيّ الإسماعيلي لمصلحة الأهلي

الفيلم الإباحي

علاقة مثيرة للجدل بين عادل إمام ومصور الفيلم الإباحي بالهرم

علاء مبارك وابنة سعدة

مصورة اللقطة المحرجة لعلاء مبارك تكشف تفاصيل مثيرة

أبو تريكة

تعرف على الفرمان الذي أصدره "أبو تريكة" لمجلس الأهلي وتم العمل به

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

مدبولى يطالب بسرعة انتهاء أعمال البنية التحتية لمصانع العاشر الجديدة

آخر الأخبار

جولة مصطفى مدبولى
جولة مصطفى مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«المقاولون العرب» تعلن عن وظائف شاغرة بالعاصمة الإدارية

#

فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل

#

فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال الصيانة

#

وزارة الإسكان: 8 مهام لوحدة نقل المدن الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان بالأمس مدينة العاشر من رمضان  للوقوف على مستجدات مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية جنوب المدينة، والذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من الطرق الموصلة للمشروع، وإنارتها بالكامل، وكذا تنفيذ الخدمات المطلوبة بالمنطقة.

 واستعرض المهندس عبد المنصف الرفاعي رئيس جهاز المدينة ما طرأ من تجديدات على المشروع الذي يتكون من 384 ورشة صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 454 ألف م2، مقسمة على ثلاثة مجمعات صناعية يحتوى كل منها على 128 ورشة بمساحة 702م2 للورشة الواحدة والتي تتكون من جزأين الأول مغطى بمساحة 432 م2 والثاني للتحميل بمساحة 270م2.

وأوضح أنه تم بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع في 30 يوليو الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز وصلت إلى نحو 80% للمجمع “ج” ومن المقرر الانتهاء منه آخر الشهر الجاري و40% للمجمع “ب”، بينما وصلت إلى 10% للمجمع “أ” بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال المياه والصرف وفرم الطرق بنسبة 100%، واستكمال أعمال الكهرباء على أن يتم الانتهاء منها وتوصيلها خلال 15 يومًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"
» أمنية صادمة لـ"سلوى خطاب" بشأن المقاهى
» معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لوادي دجلة
» إغلاق سجن عمره 200 عام وسط روسيا
» الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة القطن
» الكشف عن السبب الحقيقي للشيب
» شاهد .. حفل زفاف يجمع أب وابنته بالصين
» فنان شهير: هذه حقيقة دخولي السجن وكان عليا 13 حكم قضائي
» مصمم فستان الـ200 مليون جنيه: هذه حقيقة سقوط ألماس من الفستان

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون