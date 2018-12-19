عزمى مجاهد: كل واحد يتبرع بدراجة للبلد

19 ديسمبر 2018 - 10:05 ص

طالب عزمي مجاهد، رئيس لجنة الإعلام باتحاد الكرة سابقًا، وزير الداخلية بإغلاق المقاهي، قائلاً: "مفيش رصيف في مصر الناس عارفة تمشي عليه".

وأضاف "مجاهد، في برنامجه "مع عزمي مجاهد"، المذاع على قناة "الرافدين بلس"، أن نائبة برلمانية دعت إلى استخدام الدراجات النارية في الإسعاف نتيجة الزحام، معقبًا: "يعني المريض هيتشعبط فيه ولا إية مش عارف أنا، أما تطلعوا تصريح فكروا فيه، اعملوا الإسعاف الطائر".

وتابع مجاهد: "يا جماعة شوفوا لكم حل في قصة المقاهي والملاهي، لو سمحتوا شوفوا حل عشان الناس تعرف تمشي الدنيا زحمة جدا بسبب المقاهي والإشغالات".

وأوضح: اللي عايز يخدم الشعب يتبرع بدراجات، اتبرعي بدراجات ونشوف التجربة"، مضيفًا: "انزلوا يا مديري الأمن المهندسين وامشوا بجانب نادي الترسانة هتلاقوا الشوارع مقفولة".

ولفت إلى أنه ناشد المسئولين عن محافظة الجيزة مرارًا وتكرارا، متسائلاً: أين موظفي الأحياء؟؟ مشددًا على أن "القهاوي قمة الفوضى، والنهاردة في مجلس النواب بيشوفوا قانون، ولازم يكون فيه قانون وكل واحد يلتزم".